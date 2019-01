Festività natalizie, Buselli: "Bilancio all'altezza delle aspettative"

«Il bilancio sulle festività natalizie sia in termini di offerta che di presenze è stato sicuramente all’altezza delle aspettative». A sottolinearlo il Sindaco Marco Buselli che spiega come «Volterra, già da qualche giorno pacificamente invasa dai visitatori, ha salutato il nuovo anno con uno degli spettacoli di fuochi di artificio più belli tra quelli che ci sono stati in Toscana. Il grande albero in Piazza dei Priori, i palazzi illuminati, i mercatini, la pista di pattinaggio, la festa di fine anno ed il Concerto di Capodanno, assieme a tutte le attività promosse da Comune e Centro Commerciale Naturale, hanno reso unica l'atmosfera di festa in città».

«Ormai è qualche anno che Volterra è sempre più meta di turisti nel periodo natalizio, la partenza per l’8 dicembre, ci aveva fatto ben sperare per tutto il periodo delle feste – aggiunge l’assessore al turismo Gianni Baruffa - Anche l'ultimo dell'anno è stato all'altezza delle aspettative, lo spettacolo pirotecnico è stata la ciliegina sulla torta. Ringrazio il direttivo del Centro Commerciale Naturale e tutti i commercianti che hanno creduto in un progetto ambizioso e che sicuramente sarà in crescita per i prossimi anni».

L’Amministrazione comunale intende ringraziare le Forze dell'ordine di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, i volontari, per aver presidiato e garantito che tutto si svolgesse in sicurezza. Grazie a Human Traffic per la festa di fine anno e al Teatro Persio Flacco, per lo splendido concerto a inizio di anno, arricchito dalla presenza del tenore volterrano Tiziano Barbafiera. Un ringraziamento particolare agli abitanti di San Lazzero, nonchè alle comunità di Saline di Volterra e Villamagna, per aver creato un'atmosfera nuova e particolare durante le festività.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

