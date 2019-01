Final Four di Coppa Toscana al PalaBetti di Castelfiorentino

Sarà Castelfiorentino, e nello specifico il PalaBetti, la cornice delle Final Four di Coppa Toscana che sabato e domenica vedranno scontrarsi le “magic 4” maschili e femminili per la conquista dei Trofei “A. Piperno” di serie C maschile e “L. Lunghi” di serie B femminile.

A contendersi il titolo saranno Abc Solettificio Manetti, Pino Dragons Firenze, Valdisieve Pelago e Scuola Basket Arezzo per il maschile, Jolly Acli Livorno, Avvenire 2000 Rifredi, Pallacanestro Femminile Firenze e Pallacanestro Femminile Prato per il femminile.

Ecco dunque il programma della due giorni:

TROFEO “A. PIPERNO” (serie C Maschile)

Sabato 05/01/19 ore 17.00: SCUOLA BASKET AREZZO – PINO DRAGONS FIRENZE

Sabato 05/01/19 ore 21.15: ABC CASTELFIORENTINO – VALDISIEVE

Domenica 06/01/19 ore 18.15: FINALE

TROFEO “L. LUNGHI” (serie B Femminile)

Sabato 05/01/19 ore 15.00: PALL. FEMM. FIRENZE – AVVENIRE 2000 RIFREDI

Sabato 05/01/19 ore 19.00: JOLLY ACLI BASKET – PALL. FEMM. PRATO

Domenica 06/01/19 ore 16.00: FINALE

Fonte: Abc Castelfiorentino

Tutte le notizie di Basket