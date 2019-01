Una 13enne è caduto da cavallo oggi in un maneggio di Civitella in Valdichiana. La giovane stava cavalcando l'animale quando è caduta ed ha battuto il bacino a terra con violenza. L'incidente è accaduto intorno alle 16,30. La 13enne è trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Le Scotte di Siena in codice giallo per trauma del bacino.

