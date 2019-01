I sanitari del 118 di Pisa sono stati mandati in aiuto alla stazione ferroviaria di Pisa per un incendio che ha riguardato il vagone di un treno dismesso fermo al binario 11. È successo questa mattina, mercoledì 2 gennaio. A causa del fumo una persona ha avuto difficoltà respiratorie ed è stato accompagnato in pronto soccorso per le prime cure del caso.

Tutte le notizie di Pisa