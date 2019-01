La domenica dei piccoli a Montelupo, il primo evento 2019

L’anno a Montelupo inizia sotto il segno della poesia e dell’incanto per i più piccoli e non solo. Domenica 6 gennaio torna, infatti, la rassegna di teatro “La domenica dei Piccoli”.

Un appuntamento fortunato che si ripete da ben 14 anni, sempre con un ottimo consenso di pubblico. L'evento si terrà al circolo Arci 'Il progresso' di via Rovai.

Solo lo scorso anno si sono registrati 399 ingressi su 4 appuntamenti, oltre ai 15 partecipanti al laboratorio. Molti spettatori arrivano non solo da Montelupo, ma da tutto l’Empolese Valdelsa, dal Valdarno e anche dall’area fiorentina.

La rassegna è promossa dal comune di Montelupo in collaborazione con il Circolo Il Progresso ed ha la direzione artistica di Grazia Bellucci di Teatrombria. La prima ad andare in scena per questo 2019 è la compagnia “Teatro degli Alcuni” di Treviso che presenta “I Musicanti di Brema”, spettacolo di Teatro d’attore, con canzoni e danze che coinvolgono il pubblico. Le due attrici Polpetta e Caramella raccontano la fiaba tradizionale con il prezioso aiuto dei minicuccioli. La storia narra di quattro animali accomunati da una sfortunata sorte, che tuttavia non si arrendono e decidono di partire all’avventura per Brema inventandosi il mestiere dei Musicanti.

Gli altri appuntamenti in programma sono

DOMENICA 13 gennaio

Burattini della Commedia (Bologna)

L’Acqua miracolosa

Tecnica Teatrale:Burattini a guanto

DOMENICA 20 gennaio

Compagnia Teatro alla Panna (Ancona)

Cappuccetto Rosso

Tecnica Teatrale:Burattini a guanto,maschere, teatro d’attore

DOMENICA 27 gennaio

Compagnia Teatrombria (Firenze)

L’ usignolo e l’uccellino meccanico

Domenica 3 febbraio

Laboratorio di Geppetto

Aspettando il carnevale

Laboratorio di costruzione di oggetti teatrali legati al teatro di figura

Gradita la prenotazione – 347/8504217

Costo ingresso spettacoli – 2 euro

Costo laboratorio – 4 euro

Inizio spettacoli ore 16.30

Per informazioni :

Ufficio Cultura - 0571/917594

www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino