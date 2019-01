La rinascita di Antonio Genovese, vice allenatore disabile dell'Empoli Ladies

La biografia di Antonio Genovese, il primo ed unico allenatore professionista “disabile” della storia del calcio italiano, con il patentino “UEFA A”. Attuale vice allenatore dell’Empoli Ladies, opinionista Tv ed ex osservatore di Inter e Seattle. Più che un libro, un manuale di speranza e verità che racconta la gioia della vita, il dolore dell’incidente e il miracolo della rinascita di un ragazzo innamorato del calcio, dei carabinieri e del cinema. Lunedì 7 gennaio alle 18 si terrà la presentazione ufficiale del libro 'L'allenatore in carrozzina' al Salone del Museo del Calcio (Viale A. Palazzeschi 20, Coverciano -Firenze).

Interverranno

ANTONIO GENOVESE

ARTEMIO SCARDICCHIO (Autore del libro & Giornalista)

RENZO ULIVIERI (Presidente A.I.A.C.)

NICOLA ARMENTANO (Presidente commissione IV Comune Firenze)

IL LIBRO: A soli 14 anni Antonio resta vittima di un incidente che lo costringerà a passare il resto dei suoi giorni in carrozzina. Antonio accusa il colpo ma reagisce lottando contro ogni avversità che il destino gli ha riservato. Da bambino lo chiamano Rocky, e proprio come il personaggio televisivo incassa cade a terra, ma reagisce e si rialza e inizia a fare diversi tipi di sport e poi ad allenare nel mondo del calcio contro ogni stereotipo tipico della cultura italiana. In questa biografia dedicata a Antonio Genovese l’autore racconta la vita di un ragazzo sfortunato ma forte, che ha deciso di non mollare, dimostrando che nella vita ci si può sempre rialzare dopo ogni caduta.

L’AUTORE: Artemio Scardicchio speaker radiofonico editore del portale www.calcioinrosa.com , conduttore Tv, dirigente sportivo. Ha pubblicato altri libri tra cui “Storia e storie del calcio femminile” e “Il mio Brescia”

