Macelloni vuole radunare la Valdera, il Centro Destra apprezza la proposta

Riceviamo e riportiamo parte del comunicato inviato dal Centro Destra Valdera sulla lettera inviata dal sindaco di Peccioli ad altri colleghi della Valdera.

"Il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, invita i colleghi di Pontedera, Simone Millozzi, Ponsacco, Francesca Brogi, e Calcinaia, Lucia Ciampi, in qualità di presidente dell'Unione Valdera, a seguirlo in un ragionamento condiviso per potenziare e migliorare la qualità della vita del territorio. Su più fronti, dalla formazione professionale giovanile all’offerta sportiva, fino alla promozione turistica.

Esprimiamo il nostro apprezzamento verso l’idea e l’intraprendenza di Macelloni, anche se abbiamo la sensazione che le sue parole cadranno nel vuoto e come hanno dimostrato in questi 10 anni non avranno nessuna azione se no quella di provare a farsi pubblicità o a trovarsi una poltroncina per il futuro. Lo stesso vuoto che noi come Centro Destra abbiamo intenzione di colmare rivoluzionando la macchina comunale di Pontedera. Il sindaco Simone Millozzi ha dimostrato in questi anni di non avere le capacità di andare oltre la gestione locale e in piccola scala del territorio comunale. I limiti dell’amministrazione sono emersi terribilmente ogni volta che ha provato a misurarsi con opere pubbliche di spessore. [...]

Macelloni fa bene a voler rendere bella e accogliente la Valdera, a volerne mettere in evidenza agli occhi del mondo intero i suoi tratti migliori, ma purtroppo ha a che fare con amministratori più bravi nelle vesti di “burocrati” che di imprenditori del territorio che rappresentano.

Nella speranza che il suo invito venga accolto e sviluppato da tutte le parti chiamate in causa, noi ribadiamo la nostra totale, completa e immediata disponibilità ad aprire un ragionamento per disegnare un futuro armonioso e florido per la nostra Terra. Senza spese pazze, senza ditte “birichine” e senza creare future poltrone per i Sindaci trombati o disoccupati".

Matteo Arcenni, Mattia Cei e Stefano Romiti - Centro Destra Valdera

Tutte le notizie di Valdera