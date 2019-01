Nasce il Team Boars MX Racing Team: chiantigiani con la passione per il motocross

Si chiama Team Boars MX Racing Team ed è nato a Lucolena dalla passione di un gruppo di amici, veterani dello sport motociclistico. L’associazione si è presentata ufficialmente negli spazi del Circolo Arci della frazione grevigiana con i membri del gruppo, coordinato da Carlo Nozzi e Riccardo Pucci.

“La costituzione del Team Boars - dichiara Carlo Nozzi che riveste anche il ruolo di consigliere comunale - è legata all’interesse per questa disciplina che unisce i nostri percorsi di vita sportiva, del gruppo fanno parte persone di ogni età, residenti nel territorio grevigiano, che hanno avuto l’occasione di incontrarsi nei circuiti regionali e nazionali. Abbiamo deciso di mettere in piedi questa realtà che accomuna la passione che nutriamo per il motociclismo e la voglia di stare insieme”. A salutare l’iniziativa anche il sindaco di Greve Paolo Sottani.

I piloti si allenano e praticano lo sport negli appositi circuiti tra cui alcune piste omologate FIM in Toscana e nei principali crossodromi del centro e del nord Italia (Marche, Umbria, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia). Sono queste infatti le regioni dove si svolgono le manifestazioni dei vari campionati regionali e nazionali.

Gli obiettivi del team sono la partecipazione al Campionato Toscano e Italiano FIM (Federazione Italiana Motociclistica) MX 125 Senior, Junior e MX2 Over 40. I piloti sono MX 125 Senior - Edoardo Nozzi (Yamaha 125 2T), MX 125 Junior - Marco Bini (Ktm 125 2T), Campionato Italiano terra Ciao Cross - Olivia Nozzi (SI Piaggio 65cc), MX2 Overe 40, Andrea Vannoni, Bistecca (Kawasaki 250 4T), Riccardo Pucci, Tatone (Kawasaki 250 4T), Mirco Casini, Mirk (Honda 250 4T), Stefano Maddaluni, Madda (Honda 250 4T).

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti fiorentino

