Piazza Nenni riqualificata a Stabbia dopo i danni del downburst 2014

È stato pubblicato il bando di gara per la riqualificazione di Piazza Pietro Nenni a Stabbia, frazione di Cerreto Guidi. Il Sindaco Simona Rossetti: “Un lavoro importante perché si possa dare a questo luogo una nuova vivibilità. La piazza si trova di fronte al polo scolastico ed ha subìto forti danni a causa del downburst del 19 settembre 2014, presentandosi fortemente degradata e non più in grado di assicurare quella funzione pubblica di aggregazione e di spazio da vivere che dovrebbe essere tipica di un’area collocata in pieno centro urbano”.

Il progetto di riqualificazione della piazza è stato seguito con attenzione dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi che nel 2016 lanciò anche il concorso di idee “Fai rivivere la piazza”. Di seguito venne stipulata una convenzione con la Facoltà di Architettura di Firenze per un supporto scientifico. La progettazione esecutiva è stata poi curata dai tecnici comunali.

La piazza si articolerà in aree verdi, aree pedonali, area giochi e un parcheggio dove i posti auto saliranno a 33. Inoltre sarà rivisto l’impianto di illuminazione pubblica e il sistema completo di smaltimento delle acque meteoriche con allaccio alla pubblica fognatura.

La riqualificazione riguarda anche le aree circostanti, e in particolare i marciapiedi di via Del Serraglio, parti di via Francesca, via Antonio Gramsci.

L’importo complessivo dell’opera ammonta a euro 460mila euro, mentre il bando di gara scadrà il 12 gennaio 2019.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

