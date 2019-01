Di oltre 1.500 persone radunatesi per un rave party illegale in un capannone dismesso a Marciano della Chiana ne è stata identificata quest'oggi dai carabinieri circa la metà, 700 persone. La popolazione si è allarmata e ha chiamato in causa i militari all'arrivo di tutta quella gente. Starà a questi ultimi cercare gli organizzatori e valutare i provvedimenti.

