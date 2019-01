Si parlerà della vicina ex casa del fascio del quartiere di Santa Maria e dei lavori che la interessano con un'ospite speciale: il sindaco di Empoli Brenda Barnini. L'appuntamento alla casa del popolo è fissato per lunedì 14 gennaio alle 21.15. Oltre a un sommario sull'andamento dei lavori di ristrutturazione, l'incontro sarà l'occasione per esaminare anche gli altri problemi che attanagliano il quartiere. Il circolo Arci invita tutti i residenti alla partecipazione.

Tutte le notizie di Empoli