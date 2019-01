È stato trovato a terra, abbattuto o divelto di proposito, lo speed check installato a Pagnana in via Motta, già vandalizzato nel 2017. La scoperta di un residente è stata poi resa nota su di un gruppo Facebook dedicato alle emergenze del territorio di Empoli. Lo 'scatolotto' di plastica arancione è stato buttato a terra e in piedi è rimasto solo il palo della struttura, saldamente ancorato a terra. A febbraio 2017 si contava il secondo danneggiamento, in questi giorni il terzo.

