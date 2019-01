Torneo della Befana, 80 squadre in campo a Ponte a Niccheri

Conto alla rovescia per uno dei tornei giovanili più importanti d’Italia: il torneo della Befana, organizzato da Adria Sport e patrocinato dal Comune di Bagno a Ripoli, che si aprirà venerdì 4 gennaio con la XII edizione. Oltre ottanta squadre di giovanissimi provenienti da tutta Italia si ritroveranno per conquistare l’ambito trofeo, che ogni anno vede fronteggiarsi le giovani promesse del calcio nazionale. Le partite, che saranno disputate sui campi sportivi in erba sintetica del territorio, saranno oltre trecento e le finali si svolgeranno il giorno dell'Epifania.

Come sempre, sul territorio di Bagno a Ripoli i match si disputeranno sul terreno della Asd Belmonte Ag, nel campo comunale 'A. Pazzagli'. Si giocherà per tre giorni consecutivi, dal venerdì pomeriggio fino ai gironi finali del 6. Nella categoria esordienti che giocheranno presso l'impianto di Ponte a Niccheri ci saranno anche club professionisti, come Fiorentina, Inter, Torino ed Empoli solo per citarne alcune, giocando sotto età come da regolamento. Per la prima volta parteciperà anche una squadra proveniente dalla Slovenia. Il calendario completo degli incontri è consultabile sul sito www.adriasport.it oppure sulla pagina social: facebook.com/adriasport. Info: belmontecalcio@gmail.com, 055 644010.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli