Valdera, Brogi risponde a Macelloni: "Servono politiche unitarie"

Francesca Brogi ha risposto ai colleghi in Valdera. Il sindaco di Ponsacco ha scritto a Renzo Macelloni, Lucia Ciampi e Simone Millozzi (rispettivamente sindaci di Peccioli, Calcinaia e Pontedera) in merito ai temi strategici del territorio, tra cui l'Unione tirata in ballo proprio da una prima lettera di Macelloni.

Accolgo con favore la proposta del sindaco di Peccioli di aprire un tavolo di confronto e discussione su temi strategici e di area relativi al futuro sviluppo dei nostri territori e della Valdera. Sono infatti assolutamente convinta che alcune politiche possano e debbano essere pensate a livello sovracomunale; così è, solo per fare un esempio, nel caso del turismo, della mobilità, della tutela del territorio e dell’ambiente. I processi di trasformazione in atto, di ordine economico, sociale e culturale, infatti, richiedono l’elaborazione di politiche e risposte unitarie nell’ottica di valorizzare e mettere a sistema i servizi esistenti nei differenti comuni, ma anche per definire una programmazione e percorsi condivisi.

Concordo infine sull’importanza di redigere un documento nel quale definire questa progettualità a partire da alcuni temi strategici, con l’obiettivo di dare a tutti i nostri concittadini le medesime possibilità in termini di servizi e qualità della vita.

Per tutti questi motivi, mi rendo disponibile fin da ora ad un incontro che possa costituire il punto di partenza di un percorso da fare insieme.

