Vende biglietti di ingresso alla cupola di Brunelleschi, 'bagarina' multata

Applicato il Regolamento Unesco che punisce anche la mera offerta di pacchetti turistici sul suolo pubblico. Gli assessori Del Re e Gianassi: “Impegnati su questo fronte sia con i controlli, che continueranno, sia con l’aumento delle sanzioni per questa fattispecie approvato dalla giunta”

Vendeva pacchetti turistici per l’accesso alla Cupola del Brunelleschi in piazza Duomo ma non è sfuggita agli agenti della Polizia Municipale che l’hanno multata. Si tratta di una cittadina dello Sri Lanka, residente in Italia e dipendente di un’agenzia turistica. L’episodio è accaduto nella mattina di lunedì 31 dicembre. Gli agenti hanno notato due turisti che chiedevano informazioni a una operatrice di un’agenzia addetta che offriva loro la vendita di pacchetti turistici per l’accesso alla Cupola. E anche la successiva cessione di biglietti a fronte di un corrispettivo in denaro contante. A questo punto, gli agenti si sono avvicinati e si sono qualificati: i turisti si sono allontanati mentre la “bagarina” ha confermato pure la vendita appena conclusa. Per lei, è scattata la sanzione prevista dal Regolamento Unesco, pari a 50 euro.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione contro il fenomeno della vendita non autorizzata di biglietti di musei e monumenti – dichiarano gli assessori allo sviluppo economico e turismo Cecilia Del Re e alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi –. E a dimostrazione dell’attenzione dell’Amministrazione in questo ambito, oltre ai controlli specifici che continueranno, abbiamo deciso nell'ultima Giunta anche di aumentare fino a 400 euro le sanzioni in modo da creare un deterrente ancor più efficace per questo tipo di violazioni”. Nella seduta di giunta del 31 dicembre, infatti, è stata approvata una delibera che prevede un inasprimento dagli attuali 50 a 400 euro (per il pagamento in misura ridotta) in caso di mera offerta di pacchetti turistici su suolo pubblico, fattispecie vietata dall'art. 2, comma 4-bis, del Regolamento Unesco. Si ricorda infatti che, sulla base delle recenti modifiche del Regolamento Unesco varate dal consiglio comunale ed entrate in vigore lo scorso 11 Dicembre, oltre alla vendita è perseguibile anche la semplice offerta di pacchetti turistici su suolo pubblico.

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

