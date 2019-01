Il 2018 dei carabinieri di San Miniato: quasi 100 arresti

Nel corso dell’anno 2018 la Compagnia Carabinieri di San Miniato, ha prodotto i seguenti risultati:

- sono state arrestate n. 96 persone di cui 51 in flagranza di reato e 45 su provvedimenti dell’A.G.;

- sono state denunciate, in Stato di Libertà, all’Autorità Giudiziaria n. 747 persone;

- vi sono 20 persone arrestate e 10 deferite in stato di libertà per reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti;

- le persone segnalate all’Autorità Amministrativa per uso di sostanze stupefacenti sono state complessivamente 65 e sono stati sequestrati in totale grammi 2425 fra hashish marijuana e cocaina.

Complessivamente sono state infine:

‒ elevate 664 violazioni al Codice della Strada;

‒ sottoposti a controllo n. 23504 automezzi;

‒ controllate n. 33166 persone di cui n. 188 accompagnate in caserma per ulteriore identificazione;

‒ effettuate 280 perquisizioni personali d’iniziativa e domiciliari;

‒ ritirate 34 patenti di guida e 53 documenti di circolazione;

‒ sequestrati 55 automezzi e 40 sottoposti a fermo amministrativo;

‒ n. 16 persone segnalate all’A.G. per guida sotto l’influenza dell’alcol e droga.

‒ n. 87 sono stati gli interventi per assistenza agli utenti della strada.

