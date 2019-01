Il 2018 della Toscana Atletica Empoli, intervista all'allenatore Simone Caverni

Intervista con Simone Caverni, allenatore della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti.

Com'è andato l'anno appena trascorso?

E' andata nel complesso bene, soprattutto dal punto di vista del gruppo e dell'affiatamento. Sportivamente potevamo fare qualcosina di più, specialmente su alcune discipline. Dopo degli ottimi indoor, infatti, alcune delle nostre migliori atlete Juniores hanno ottenuto risultati un po' inferiori alle aspettative, per loro vicende personali legate soprattutto all'esame di maturità. Abbiamo comunque ottenuto un bel po' di partecipazioni ai campionati italiani con buone performance nei 100hs e nelle staffette.

Per la categoria ragazzi e ragazze?

Abbiamo raggiunto la finale regionale con le ragazze, ottenendo un buon decimo posto toscano, con un gruppo molto unito, dove tutti hanno veramente dato il massimo. Merita una citazione Martina Gelain, che ha ottenuto un gran primo posto nel salto in lungo con 4.71, nel triangolare delle province Firenze-Roma-Napoli.

Ci tengo a ringraziare Sara Tani, che allena questa categoria insieme a me, per il grande lavoro che svolge, così come Claudia Politi con gli assoluti.

Come sta procedendo questa nuova stagione?

Sono contento, la preparazione sta procedendo molto bene. Sono curioso di vedere come affronteranno le indoor, che partiranno a breve e le outdoor, anche perché sono certo di vedere un senso di rivalsa da alcune atlete. Il nostro obiettivo è riprenderci la Finale Argento e il lavoro che stiamo svolgendo, considerando anche le oggettive difficoltà tecniche in cui ci alleniamo, rimane di grande livello.

Fonte: Toscana Atletica Empoli

