In bici con 15 ovuli di marijuana: arrestato un 24enne

Aveva con sé 15 ovuli di marijuana nascosti sotto i vestiti all'altezza dell'ascella. L'uomo, un 24enne del Gambia, in Italia come richiedente asilo, è stato fermato per un controllo mentre era in bici all'isolotto, non lontano dal parco delle Cascine. È stato arrestato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La droga, circa 125 grammi, è stata sequestrata. Secondo quando spiegato dalla polizia, il giovane era stato arrestato sempre per spaccio nel maggio del 2018. Per lo stesso reato era stato denunciato due volte nel parco delle Cascine, nel 2016 e nel 2017.

