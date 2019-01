Alla Chiesa dello stabilimento Enel Green Power di Larderello il concerto per la Befana

Domani, venerdì 4 gennaio, alle ore 21:15, presso la Chiesa gentilizia dello stabilimento Enel Green Power di Larderello, si terrà il Concerto dell’Epifania con musiche celebri ed arie natalizie a cura della Corale di Valle di Montecerboli e del Gruppo Strumentale Giuseppe Verdi di Castelnuovo Val di Cecina.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Pomarance in collaborazione con Enel Green Power e con la Corale di Valle, torna dunque nella Chiesa ristrutturata da Enel Green Power e riaperta al culto l’8 settembre scorso, in occasione della Festa della Patrona di Larderello, Natività della Beata Vergine Maria, nell’ambito delle celebrazioni promosse nel 2018 per i 200 anni dell’avvio dell’industria geotermica.

La Chiesa, strutturata come una basilica e dedicata a Maria Santissima di Montenero, dopo aver subito danneggiamenti durante i fenomeni di maltempo del 2016, è stata ristrutturata con opere di manutenzione straordinaria al tetto, al campanile e alla pavimentazione. L’iniziativa di domani sera è a ingresso libero.

Fonte: Enel Italia srl

