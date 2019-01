Befana alla Cittadella del Carnevale, raccolta di giochi per l'ospedale Versilia

L’Epifania, si dice, tutte le feste porta via. A Viareggio invece la Befana apre il conto alla rovescia al Carnevale. E per celebrare questo ideale passaggio di consegne tra il periodo natalizio e l’attesa per l’inizio dei festeggiamenti carnevaleschi, la Befana arriverà proprio nel cuore della fabbrica del divertimento: la Cittadella.

Domenica 6 gennaio, alle ore 16, la Befana, accolta da Burlamacco e Ondina, approderà in Cittadella per regalare una giornata di festa a grandi e piccini, con musica e animazione. E tra le sorprese anche il nuovo allestimento dell’Espace Gilbert.

Proprio alla Befana il compito di tagliare il nastro di inaugurazione del nuovo allestimento dell’Espace Gilbert, lo spazio espositivo permanente dedicato al gigantismo del Carnevale di Viareggio. L’Hangar 16 è stato infatti completamente rinnovato e le aree espositive tematiche hanno accolto le opere degli artisti, che hanno partecipato alla passata edizione del Carnevale.

Tornano così a rivivere i giganti di cartapesta in un nuovo allestimento che emozionerà gli spettatori e li coinvolgerà in un’inedita passeggiata tra la creatività dei maestri costruttori. L’Espace Gilbert è il luogo in cui poter ammirare tutto l’anno l’arte della cartapesta e “toccare con mano” le grandi opere allegoriche. Ad accogliere i visitatori è ancora la famosa ballerina che, dopo aver vinto il Carnevale 2004, ha fatto conoscere in Estremo Oriente le capacità degli artisti di Viareggio.

L’Epifania è anche un momento di solidarietà. In occasione della festa della Befana, dedicata per eccellenza ai bambini, la Fondazione Carnevale promuove in Cittadella una grande raccolta di giocattoli, anche usati, purchè in ottimo stato di conservazione. Chiunque vorrà potrà portare giochi in legno, plastica o gomma (con elementi non a rischio ingestione da parte di bambini e facilmente sanificabili), giochi di società ed educativi. Li raccoglieranno Burlamacco e Ondina e li consegneranno al reparto di Pediatria dell’ospedale Versilia.

