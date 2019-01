Bilancio Capraia e Limite, incontro positivo con sindacati e associazioni di categoria

Esito positivo per l’ incontro informativo tra il sindaco Alessandro Giunti, le sigle sindacali e i rappresentanti delle categorie produttive del territorio. Erano presenti Cgil e Spi Cgil, Cisl, Confesercenti, Cna, Confcommercio.

In vista dell’approvazione del bilancio di previsione 2019, avvenuta nel Consiglio comunale del 28 dicembre scorso, l'Amministrazione Comunale ha organizzato un incontro prima di Natale per illustrare la modulazione dei tributi e delle tariffe locali e illustrare gli obiettivi dell’attività amministrativa.

Il sindaco ha confermato che non sono previsti aumenti relativi a Imu, Tasi e Irpef e, sul fronte dei servizi, si registra per i servizi a domanda individuale (scuolabus, nido d’infanzia) la conferma delle tariffe in vigore quest’anno scolastico, che prevedevano l’ulteriore diminuzione della tariffa ordinaria della mensa scolastica (a 4,90 euro a pasto dai 5,50 nel 2014), oltre al mantenimento delle riduzioni per secondo e terzo figlio, per coloro muniti di certificazioni dei servizi sociali dell’Asl e per gli alunni diversamente abili. Per la TARI, si è in attesa dell’approvazione del piano economico-finanziario dell’ambito della Toscana centrale.

In proposito CNA ha sottolineato come sia necessario fare il possibile per contenere i costi della TARI per le imprese ed, in particolare, per quelle manifatturiere, che producono soprattutto rifiuti speciali al cui corretto smaltimento sono tenute a provvedere a proprie spese.

La delegazione presente ha espresso un giudizio positivo sulla scelta di non aumentare tariffe e tributi e di provare a garantire servizi efficienti e attenzione alle politiche sociali, aumentando le risorse a circa 900.000 euro e confermando la progressività dell’aliquota dell'addizionale Irpef. Apprezzamenti anche per la lotta all’evasione fiscale portata avanti dall’Amministrazione.

Sul fronte investimenti, l’Amministrazione ha incrementato il fondo per la cultura (circa 100mila euro) ed ha confermato gli stanziamenti nella manutenzione di strade e segnaletica, sulla quale sono stati investiti oltre 250,000 euro negli ultimi 4 anni, il taglio erba periodico e ripetuto dei parchi pubblici, la manutenzione degli edifici, il supporto agli istituti scolastici e alle strutture sportive

Per il 2019, si prevedono numerosi investimenti in opere pubbliche, tra cui spiccano il proseguimento degli interventi sull’illuminazione pubblica, con la sostituzione con lampade a LED dei punti luce di viale I. Montagni e l’installazione dei lampioni in via don Bianconi, a Capraia F.na, la ristrutturazione della ex palestra della Canottieri Limite da adibire a spazio motorio per la scuola primaria “G. Marconi” di Limite, il finanziamento di studi per l’adeguamento sismico della scuola primaria di Limite, la conclusione della potatura di alberi ad alto fusto comunali. Inoltre, si continuerà a lavorare per la realizzazione del nuovo ponte tra Capraia e Montelupo.

L’Amministrazione si impegna, anche per il futuro, a operare nel contrasto alla povertà, all'emarginazione sociale e all'evasione, e a porre particolare attenzione alle manutenzioni del territorio e al decoro urbano.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

