Buongiorno si parte con la prima ricetta dell’anno 2019 e lo voglio fare con una ricetta che appartiene alla tradizione culinaria Toscana la Bistecca alla Fiorentina. Ringrazio per questa ricetta Letizia che mi ha scritto e mi ha detto che ha cucinato la Bistecca seguendo una ricetta su un libro di cucina Toscana. Ci sono anche degli accorgimenti da mettere in pratica quando si cucina la Bistecca alla Fiorentina e li vedremo nella preparazione.

La mia curiosità mi ha portato a guardare su internet quella che è la storia della Bistecca Fiorentina ho trovato due siti, in particolare il primo è più storico e la cosa che mi ha stupito che la Bistecca alla fiorentina sia di origine anglosassone perché la carne era nella tradizione di queste popolazioni nordiche più che della nostra tradizione mediterranea. Sono rimasta colpita da tutto questo che mi piacerebbe approfondire leggendo dei libri sulle varie tradizioni alimentari andando a ritroso nel tempo. Buona lettura.

www.storico.org/storia_societa/fiorentina.html

www.ilgiornaledelcibo.it/bistecca-alla-fiorentina-fiorentina/

La carne cruda o poco cotta può essere veicolo di trasmissione di microrganismi che causano infezioni anche gravi, in particolare in bambini e donne in gravidanza. Si consiglia di evitarne o limitarne il consumo. Quando avete voglia di mangiarla comprate carne freschissima e di qualità e assicuratevi di tenerla fuori dal frigorifero solo per il tempo minimo necessario alla preparazione. (Cucina Toscana ricette e salute, Giunti)

Bistecca alla Fiorentina

Ingredienti per 4 persone

1 bistecca, lombata di vitellone alta circa 4 cm (da 1200 g netti)

Pepe nero in grani q.b.

Sale q.b.

Preparazione

Accendete il fuoco di carbonella (leccio, quercia o tralci di vite) molto prima di cucinare la carne, così da avere una brace viva ma senza fiamma. Metteteci sopra una gratella, così che resti a circa 10 cm dalle braci ardenti. Quando sarà rovente, appoggiateci sopra la bistecca, non lavata, a temperatura ambiente (non di frigorifero), avendola presa con le mani. Senza salarla, fatela cuocere per 6 minuti, quindi giratela con una paletta di legno, salatela e fatela cuocere per altri 6 minuti. Giratela ancora e salatela anche d’altra parte. Mettetela su un tagliere di legno o su un piatto caldo (evitate i vassoi d’acciaio freddi) e gustatela subito, ben calda, senza olio e senza limone, solo del pepe appena macinato. Si taglia con coltelli affilatissimi, mai seghettati.

Letizia

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.