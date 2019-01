Carnevale Santacrocese, un video per presentare l'edizione 2019: le date e i temi

Santa Croce è pronta per il Carnevale d'Autore. La novantunesima edizione del Carnevale Santacrocese, un nome una garanzia, prenderà il via a breve: gli organizzatori hanno deciso già da tempo i temi e ora hanno messo online un video per pubblicizzare l'inizio della rassegna 2019. Nelle immagini curate da Guglielmo Meucci si nota la data di partenza, domenica 17 febbraio, oltre a tutto quello che c'è dietro le maschere.

Il video si concentra sull'incessante lavoro dei gruppi carnevaleschi, che hanno fatto sì che la rassegna possa fregiarsi del titolo 'd'autore'. Per tre domeniche Nuova Luna, Lupa, Nuovo Astro e Spensierati coloreranno le strade santacrocesi in mezzo a mille sorprese. "Il carnevale è tante cose. Il nostro è un centrifugato di fasi creative e passione, goliardia e tradizione" si legge sulla pagina Facebook.

I quattro gruppi hanno reso noti i temi delle sfilate 2019 già la scorsa estate: per Nuovo Astro 'Tutti i giorni sono buoni per far festa', per la Lupa 'Impara l'arte e mettila da parte', per la Nuova Luna 'Se son rose fioriranno' e infine per gli Spensierati 'Non ti sforzare di capirlo, devi solo immaginarlo'.

