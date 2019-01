Cento anni in un giorno: a Fornacette si festeggia Lina Minuti

Ha spento le sue prime 100 candeline lo scorso 29 Dicembre e lo ha fatto con una festa che ha coinvolto davvero moltissime persone tra cui l’Assessore Giuseppe Mannucci e la consigliera Comunale, Antonia Felloni. Una festa in cui si è riso, scherzato e mangiato moltissimo e che è andata avanti per buona parte del pomeriggio per culminare con il taglio della mastodontica torta preparata per l’occasione.

La storia di Lina Minuti, del resto, è veramente densa di avvenimenti e persone. Lina ha visto passare davanti agli occhi la Seconda Guerra Mondiale e tutti gli avvenimenti del secolo scorso. Una vita segnata da alcuni grandi dolori come la morte del marito e quella del figlio, avvenuta 14 anni fa, ma anche da tantissime gioie e dall’affetto incondizionato di tanti cari, soprattutto della nuora, Giuseppina.

Arrivata tanti anni fa a Fornacette per sposare il figlio di Lina, è stata accolta fin da subito dalla suocera come una figlia e questo rapporto materno si è preservato ed è continuato immutabile nel tempo. Da decenni ormai vivono nella stessa casa e Giuseppina, oltre ad accudire Lina ha pensato bene di organizzare una bellissima festa per l’arzilla centenaria che non ha perso l’occasione per dispensare ringraziamenti e saluti durante la celebrazione del suo secolo di vita.

Ad omaggiarla con un bel mazzo di fiori da parte dell’Amministrazione Comunale è stato l’Assessore Giuseppe Mannucci, mentre il Sindaco Lucia Ciampi, impegnata a Montecitorio, andrà a fare visita a Lina nei prossimi giorni.

Di origini umili Lina ha svolto, per la maggior parte della sua vita, il mestiere di contadina, ma è tuttora iscritta al Sindacato Pensionati SPI-CGIL di Fornacette che, per conto della segreteria provinciale e attraverso la presenza di Renzo Malloggi, l’ha omaggiata di alcune belle fotografie che rendono onore al lavoro.

La festa ha avuto il suo apice con l’ingresso della torta fatta appositamente preparare da Giuseppina per la sua “mamma adottiva”. Lina ha spento senza alcuna difficoltà le candeline ricevendo in cambio un fragoroso applauso e le testimonianze di affetto di tutti i presenti.

Alla centenaria vanno anche gli auguri dell’intera amministrazione e di tutta la collettività.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa

