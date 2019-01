Il compositore Berio e la tennista De Bellegarde avranno una strada a Firenze

Una strada dedicata al compositore Luciano Berio e una alla tennista e crocerossina Rhoda de Bellegarde, entrambe nella zona di via Fosso Macinante. E’ quanto stabilisce una delibera dell’assessore alla toponomastica Andrea Vannucci approvata nel corso dell’ultima giunta. Le due intitolazioni arrivano in seguito al processo di revisione dell’assetto toponomastico di porzioni di via del Fosso Macinante per razionalizzare i diversi tratti stradali modificati anche a seguito dei lavori per la tramvia. Il tratto di via del Fosso Macinante compreso fra via Fratelli Rosselli e piazza Vittorio Veneto verrà intitolato a Luciano Berio, compositore d’avanguardia. “Un omaggio a un grande musicista che è stato il fondatore a Firenze del centro di ricerca e di produzione musicale Tempo Reale, attivo ancora oggi” ha detto Vannucci, che ha aggiunto: “Abbiamo inoltre sposato la proposta della Croce Rossa Italiana di dedicare il tratto di strada nei pressi del cancello del circolo di tennis e l’ingresso dello sferisterio comunale a Rhoda de Bellegarde, la tennista nata a Firenze nel 1890, prima campionessa italiana di tennis morta crocerossina durante la prima guerra mondiale e decorata con la medaglia d’argento al valor militare” ha concluso l’assessore.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

