Fallimento Giubbe Rosse, presidio Filcams Cgil davanti al Caffè

Per domani venerdì 4 gennaio dalle 10 alle 12 la Filcams Cgil ha organizzato un presidio davanti al Caffè Giubbe Rosse in piazza della Repubblica a Firenze. Per chiedere il mantenimento dell’occupazione (circa 20 i dipendenti) e il proseguimento dell’attività (è fallita la società che la gestisce), parteciperanno al presidio i lavoratori e tanti delegati di altre attività fiorentine (ci saranno musica e interventi al microfono). Nell’occasione, la Filcams Cgil illustrerà un appello al mondo dell’imprenditoria e una iniziativa di sensibilizzazione “per salvare un pezzo di storia di questa città”.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Tutte le notizie di Firenze