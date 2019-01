Furto e tentato furto a Cambiano, denunciati topi di appartamento

Hanno tentato un furto in abitazione a Cambiano di Castelfiorentino lo scorso 18 ottobre, per poi riuscirci una settimana dopo, portando via come bottino dei gioielli in oro. I carabinieri castellani hanno denunciato per furto e tentato furto un 27enne di Firenze, J.I. le iniziali, e un 48enne croato, J.G. le iniziali. Le indagini sono partite dalle testimonianze di alcuni vicini di casa delle vittime del furto. Ieri è arrivata la denuncia. Su di entrambi gravano precedenti specifici.

Tutte le notizie di Castelfiorentino