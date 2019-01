Giorgio Barabino è il nuovo centenario livornese: fu deportato in Germania

Si chiama Giorgio Barabino il nuovo centenario livornese che sabato 5 gennaio festeggerà l’importante traguardo. Giorgio è nato il 5 gennaio del 1919 a Cornigliano Ligure ma ha sempre vissuto e lavorato a Livorno. Militare in tempo di guerra, fatto prigioniero e deportato in Germania, con la Liberazione tornò in Italia a piedi – racconta il figlio Alessandro. A Livorno ha lavorato come elettricista e tecnico impianti termici e nel corso della sua vita è sempre stato un grande tifoso della squadra del Livorno Calcio. Nonno Giorgio è padre di Alessandro e Maria Letizia ed ha due nipoti. Sabato il festeggiato riceverà dal sindaco Nogarin una scatola di cioccolatini con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

