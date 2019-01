Giro di boa per la Serie A1 di Volley, la Savino del Bene ritrova la Lardini Filottrano

Salutato il 2018, per la Savino Del Bene Scandicci, attuale seconda forza del campionato di Serie A1 di volley femminile, è l'ora di tuffarsi nella seconda metà della stagione. La formazione scandiccese ha salutato il vecchio anno con tre vittorie consecutive in campionato ed ora è al giro di boa della stagione. Per la prima giornata del girone di ritorno la squadra allenata da coach Carlo Parisi si prepara così ad affrontare quella Lardini Filottrano che fu ostica rivale del primo match di campionato. Il 28 ottobre scorso finì 1-3 con la vittoria esterna della Savino Del Bene al Pala Baldinelli di Osimo ed una vittoria è quanto cerca Scandicci anche nell'anticipo del 5 gennaio, quando alle ore 20.30 riceverà proprio la visita di Filottrano.

EX E PRECEDENTI

Tre le ex dell’incontro. Nel roster di Parisi ci sono infatti Alessia Mazzaro e Annie Mitchem, l’anno scorso in forza nella squadra marchigiana. Nelle fila di Filottrano invece gioca la centrale Ilaria Garzaro, a Scandicci nella stagione 2014-2015. Solamente tre i precedenti tra le due formazioni, tutti vinti dalla Savino Del Bene, come detto il primo turno di campionato di questa stagione ha visto la Savino Del Bene imporsi per 1-3 ad Osimo. Nello scorso campionato invece la squadra di Parisi si impose in casa di Filottrano per 1-3 (21 gennaio), mentre il 12 novembre 2017 vinse 3-0 tra le mura amiche. In entrambi casi la top scorer dell’incontro fu Isabelle Haak.

LE PAROLE DI COACH CARLO PARISI

“Siamo in un momento del campionato dove tutte le squadre danno il massimo, perché in ogni partita sono in palio punti importanti, quindi immagino che lo spirito con cui Filottrano verrà a Scandicci sarà quello che hanno avuto tutte le squadre che son venute qua a giocare contro di noi. Immagino una partita contro una squadra che cercherà di crearsi le opportunità per far punti mentre noi dobbiamo continuare la nostra strada. La vittoria di Brescia è stata una bella vittoria, una buona partita ma dobbiamo sempre confermare quello che di buono si fa. Sabato c’è questa opportunità, veniamo da qualche giorno di riposo ma saremo pronti a questa sfida anche perché dopo questi giorni dobbiamo carburare velocemente visto che i ritmi di frequenza delle partite saranno altissimi”

LE AVVERSARIE

La Lardini Filottrano di Filippo Schiavo, è terzultima in classifica con 8 punti conquistati, di cui 2 sono arrivati proprio nell'ultima gara del 2018, vinta per 3-2 contro una rivale per la salvezza come la Reale Mutua Fenera Chieri. Coach Schiavo subentrato a fine novembre a Luca Chiappini, di cui era il vice, dovrebbe schierare la squadra con la giapponese Koyomi Tominaga in palleggio, la statunitense Aiyana Whitney come opposto, Chiara Di Iulio e la greca Anthi Vasilantonaki in banda, Ilaria Garzaro e Giulia Pisani al centro e Paola Cardullo nel ruolo di libero.

IN TV

La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Lardini Filottrano sarà trasmessa in diretta da Rai Sport + HD (Canale 30 DT). La gara sarà inoltre visibile in streaming su LVFTV, la web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile. La partita infine sarà trasmessa in differita da Tele Iride.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene

