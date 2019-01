Un 47enne imprenditore anghiarese, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Anghiari per invasione di terreni ed edifici. A conclusione delle indagini, partite dalla denuncia di un 57enne sangiustinese, proprietario di un frantoio ubicato in Anghiari, i militari potevano accertare che l’uomo accedeva arbitrariamente all’interno della struttura adibita a frantoio olive e utilizzava macchinari per molitura frutto senza permesso proprietario.

