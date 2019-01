Iniziativa pubblica a Bassa, il sindaco Rossetti elenca i lavori conclusi e in programma

Nei giorni scorsi il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha partecipato presso la Sala Parrocchiale Giovanni XXIII di Bassa, all’iniziativa pubblica promossa dal Comitato della Sagra del Pesce.

“Ringrazio tutta l’Associazione della Sagra del Pesce per la bella serata- ha commentato il Sindaco Simona Rossetti- abbiamo parlato di tante cose e fatto anche un aggiornamento delle azioni svolte nelle frazioni di Bassa, Gavena e Pieve a Ripoli. Si è trattato di un’altra occasione importante per ascoltare le richieste delle persone del luogo”.

In particolare il Sindaco ha sottolineato il lavoro svolto ricordando alcuni interventi compiuti come l’illuminazione pubblica con la sostituzione di tutti i punti luce; il progetto 'Nonni Vigili'; le azioni compiute per la viabilità e la sicurezza dei cittadini; le manutenzioni alla struttura del centro diurno 'Il Girasole'; gli interventi di decoro urbano; le manutenzioni ai cimiteri e l’installazione di telecamere; il progetto esecutivo per la pista ciclabile; i lavori sul Rio di Filicaia e sul Rio di Ganghereto.

“Per la ex scuola di Bassa, luogo a cui tutti gli abitanti sono affezionati - ha concluso il Sindaco - stiamo lavorando perché questa struttura possa essere riqualificata e per questo stiamo portando avanti un percorso per giungere a un accordo con la Diocesi per il recupero a fini educativi e sociali”.

