Iscrizioni scolastiche, a Empoli saranno due gli istituti comprensivi dal 2019

Iscrizioni al nuovo anno scolastico ai nastri di partenza: dal 7 al 31 gennaio 2019 le famiglie potranno effettuare le iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2019/2020. Tempi anticipati, dunque, rispetto alle passate iscrizioni che si erano svolte a partire dalla metà di gennaio e fino ai primi di febbraio. L’anticipo del periodo delle iscrizioni servirà per far partire prima la macchina delle operazioni che servono per portare in cattedra tutti i docenti a inizio anno scolastico, come spiegato dal Ministero dell’Istruzione. Ci sarà dunque tempo dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019 per effettuare la procedura on line per l'iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado. Già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre scorso le famiglie avevano potuto accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Per le scuole dell’infanzia la procedura è cartacea.

Una novità che riguarda il Comune di Empoli è che, per l'anno scolastico 2019/2020, le iscrizioni ai servizi forniti dall'Amministrazione Comunale (Trasporto e refezione scolastica, pre-scuola e esonero/agevolazione dal pagamento della mensa e del trasporto) saranno raccolte dal 1 al 29 giugno 2019.

Inoltre, diversamente dagli anni precedenti, dall'anno scolastico 2019/2020, le famiglie dovranno effettuare l'iscrizione anche al servizio di refezione scolastica. L’ufficio competente, con congruo anticipo, fornirà maggiori indicazioni e procederà a predisporre la necessaria modulistica.

Dal prossimo anno scolastico cambierà l'organizzazione scolastica a Empoli. L'amministrazione comunale in questi ultimi due anni ha lavorato per la creazione degli istituti comprensivi spinta dalla motivazione, prettamente pedagogica, di realizzare una istituzione scolastica in grado di accompagnare la crescita e la formazione di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni di età.

L'organizzazione in Istituti Comprensivi permette alle singole scuole esistenti (infanzia-primaria-secondaria di 1° grado) di mantenere la propria identità e, allo stesso tempo, garantisce la partecipazione ad un'organizzazione aggregata in grado di assicurare la continuità del progetto di offerta formativa per un arco temporale decisivo per la crescita (3-14 anni).

Gli insegnanti, con questa organizzazione, hanno la possibilità di conoscere e seguire il processo educativo di ogni alunno dall’ingresso alla scuola dell’infanzia fino alla fine della scuola secondaria di I grado.

L'amministrazione comunale, dopo diverse valutazioni effettuate con i dirigenti scolastici, con rappresentanze di insegnanti e di genitori, ha deciso per la realizzazione di due istituti comprensivi: Istituto Empoli Est e Istituto Empoli Ovest.

Dall'anno 2019/2020 il sistema scolastico empolese sarà così articolato:

Istituto comprensivo Empoli ovest

Scuola infanzia Pianezzoli

Scuola infanzia Pier della Francesca

Scuola infanzia Valgardena

Scuola infanzia Fontanella

Scuola infanzia Pagnana

Scuola primaria Corniola

Scuola primaria Marcignana

Scuola primaria Cascine

Scuola primaria Baccio

Scuola primaria Michelangelo

Scuola primaria Ponte a Elsa e Ponte a Elsa nuova

Scuola secondaria I grado Busoni

Istituto comprensivo Empoli est

Scuola infanzia Cortenuova

Scuola infanzia Pascoli

Scuola infanzia Serravalle

Scuola infanzia Ponzano

Scuola infanzia Peter Pan

Scuola primaria Pontorme

Scuola primaria Serravalle

Scuola primaria Carducci

Scuola primaria Ponzano

Scuola primaria Leonaordo da Vinci

Scuola secondaria I grado Vanghetti

Per maggiori informazioni o chiarimenti: scuola@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

