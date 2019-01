Istituto Calamandrei, monitoraggio al tetto della ex Consiag

Venerdì 28 dicembre è stato eseguito il monitoraggio della copertura della nuova succursale dell'Istituto Calamandrei, allestita dalla Città Metropolitana di Firenze presso la palazzina che ospitava gli uffici della Consiag a Sesto Fiorentino, in via Fra' Girolamo Savonarola 21.

Il monitoraggio si è reso necessario per verificare l'integrità dell'incapsulamento delle lastre della copertura, realizzate in cemento amianto. La norma prevede infatti che eventuali manufatti in cemento amianto possano essere lasciati in opera, se integri e incapsulati per impedire la dispersione di fibre, e che l'integrità dell'incapsulamento venga controllata periodicamente.

Il monitoraggio ha confermato la sicurezza della copertura.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

