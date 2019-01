La Befana di Pistoia scende dal campanile del Duomo

Tra gli eventi più amati e attesi dai bambini, a Pistoia la Festa della Befana festeggia quest'anno la sua 25esima edizione. La vecchietta con la scopa volante scenderà dal campanile della cattedrale di San Zeno domenica 6 gennaio, alle 16.30, per raggiungere il grande albero di Natale presente in piazza del Duomo e festeggiare con i bambini. Nella discesa sarà aiutata, come di consueto, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'associazione nazionale Vigili del Fuoco di Pistoia che, ormai da lungo tempo, assistono l'anziana signora nella sua impresa.

Come lo scorso anno, saranno in vigore alcuni accorgimenti e una capillare informazione su percorsi consigliati, punti di accesso e vie di uscita dalla piazza per garantire una maggiore sicurezza e un sereno e più ordinato svolgimento della manifestazione. L'ingresso in piazza del Duomo sarà consentito da via Ripa di Comunità e da via Roma, così da permettere un'uscita agevolata in caso di necessità. A partire dalle ore 15 sarà possibile entrare in piazza gratuitamente, fino al limite previsto dalle disposizioni sulla sicurezza.

E’ stato previsto, inoltre, un percorso agevolato e una zona opportunamente riservata per i passeggini e le carrozzine dei bambini e per le persone diversamente abili davanti al loggiato del Palazzo comunale. Le persone diversamente abili potranno dunque ritrovarsi in via Ripa della Comunità (all’angolo con via Pacini) dove ci saranno ad attenderli volontari della Croce Rossa che le accompagneranno in tutta sicurezza sotto le logge del palazzo comunale.

L’evento, realizzato da Comune di Pistoia, Comando provinciale dei Vigili del fuoco e Associazione nazionale dei Vigili del fuoco Pistoia, a distanza di tanti anni continua a essere un'attrazione irresistibile per pistoiesi e turisti per chiudere in bellezza il capitolo delle festività natalizie.

In attesa dell'arrivo della Befana, sempre domenica 6 gennaio, sotto il loggiato del Palazzo di Giano dalle 10 alle 16 si terrà il Baratto dei giochi con i bambini dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. Tutti i bambini che hanno consegnato i loro giochi a scuola e che hanno ricevuto dalle loro insegnanti il coupon necessario per ricevere un gioco, saranno accolti festosamente grazie alla collaborazione dei comitati dei genitori e dell'associazione Albero Giallo, che aiuteranno per la distribuzione dei doni. Il Baratto dei giochi, a cura dei servizi educativi del Comune di di Pistoia, permetterà ai vecchi giochi di cominciare una nuova vita nelle mani di chi li riceverà. La discesa della Befana sarà trasmessa su Tvl. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare a PistoiaInforma al numero 800 012146.



Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

