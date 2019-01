La Befana si cala dal campanile del Duomo per i bambini di Livorno

Festa della Befana in piazza Grande a Livorno sabato 5 gennaio. Come da tradizione, la Befana scenderà dal campanile del Duomo per “atterrare” in piazza e distribuire dolci e caramelle ai bambini presenti. Si rinnova l’appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco che arditamente si lancerà in volo per la gioia dei bambini ma anche dei grandi. La calata è prevista tra le 16.30 e le 17. Tutti naso all’insù quindi alla vigilia della festa dell’Epifania per assistere all’acrobatica impresa. Nell’occasione è prevista la presenza di postazioni delle tre associazioni locali attive in materia di donazioni del sangue (AVIS, Fratres e Croce Rossa) per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della materia.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

