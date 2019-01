L’Epifania il Baule dei sogni porta via: ultimo spettacolo della rassegna con I musicanti di Brema

Il Baule dei sogni, la rassegna tanto cara ai bambini e alle loro famiglie, ha in calendario l’ultimo appuntamento al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno

Per l’Epifania, domenica 6 gennaio alle 17.00, in scena un classico molto amato dai più piccini: I musicanti di Brema, nell’allestimento del Teatro Glug, adatto a bambini dai 3 ai 10 anni.

Ci sono quattro vecchi animali, un asino, un cane, un gatto e un gallo che stanno per essere abbandonati, dopo esser stati utili per tutta la vita. Ma grazie all’amicizia e alla solidarietà che nasce tra loro andranno incontro ad un buon destino riuscendo pure a far scappare tre loschi briganti ed a trovare una bella casetta dove trascorrere il resto dei loro giorni. Questa storia invita a non liberarsi troppo frettolosamente di quello che potrebbe sembrare già superato e vecchio.

Il programma del Baule dei sogni al Teatro comunale di Santa Maria a Monte riprende sabato 12 gennaio con Burambò che presenta Secondo Pinocchio; sabato 19 gennaio Buono come il lupo di Giallo Mare Minimal Teatro e per finire sabato 26 gennaio Cilindro e la spada nella roccia, produzione Gli alcuni.

Biglietto per bambini 3 euro, per adulti 4,50 euro.

Per informazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno