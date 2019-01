Lorenzo Niccolini ospite su Radio Lady presenta il nuovo disco Fatti Vivo

Lorenzo Niccolini è un chitarrista fingerstyle pisano che utilizza tecniche alternative per chitarra, quali tapping, percussioni, e open tuning, suonando la chitarra in maniera polifonica.

Ha all'attivo due dischi con la band Electric Sheeps e due album per chitarra acustica fingerstyle: Musicofilia (2015) e Fatti Vivo (2018). Nel 2016 è stato selezionato fra i quattro migliori chitarristi emergenti al concorso nazionale di fingerstyle di Cremona (Acoustic Guitar Meeting). Nel 2017 ha vinto i concorsi musicali Sété Sois Sété Luas (Pontedera), Jameson Street Music (Firenze) e 'Tieni il Palco' di Bologna. Quest'oggi Niccolini è stato ospite di #LiberiTuttiLive e ci ha parlato della sua esperienza di musicista e di busker, dei suoi viaggi e del suo nuovo disco.