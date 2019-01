Manutenzioni nelle scuole di Fucecchio, tanti lavori sotto il periodo di feste

Grazie ai 30 mila euro stanziati con l’assestamento di bilancio approvato a novembre scorso dal consiglio comunale (con i voti della maggioranza PD ma anche dell’opposizione di Fabrica Comune – La Sinistra), durante questi giorni di chiusura per la vacanze natalizie il Comune di Fucecchio ha potuto realizzare un intervento di manutenzione straordinaria su cinque plessi scolastici per migliorarne ulteriormente le condizioni di sicurezza.

I lavori, che si concluderanno domani, interessano due scuole primarie, la “Carducci” di Fucecchio e la “Collodi” di Querce, e tre scuole dell’infanzia, “Il pesciolino arcobaleno” a Fucecchio, “Il paese dei balocchi” a Pinete e “La casetta nel bosco” a Vedute.

I lavori sono stati decisi a seguito delle indagini che l’amministrazione comunale svolge continuativamente sugli edifici che ospitano le scuole. L’intervento riguarda nello specifico lavori di consolidamento dei soffitti. Nella maggior parte dei casi è stato necessario rimuovere l’intonaco presente, se ritenuto troppo “debole”, per sostituirlo con un nuovo intonaco fermato alla struttura con resine e reti apposite. In alcuni casi invece, per garantire maggiore sicurezza, è stato necessario realizzare delle controsoffittature.

“Il lavoro che si conclude domani – commenta il sindaco Alessio Spinelli – è stato eseguito durante le vacanze natalizie per non interferire con l’attività scolastica. Abbia realizzato tanti piccoli interventi che migliorano i nostri edifici rendendoli ancora più sicuri. Colgo l’occasione per augurare a tutti i bambini e i ragazzi che stanno per riprendere l’attività scolastica un buon proseguimento dell’anno scolastico e che il 2019 gli porti tutte le energie e la voglia di apprendere necessarie. Le nostre scuole sono all’avanguardia in molti ambiti e, grazie a dirigenti e insegnanti preparati, offrono opportunità di crescita veramente notevoli”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

