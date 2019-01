Una nuova palestra a Santonuovo per scuole e società sportive: lavori in affidamento

Santonuovo avrà una nuova palestra. Sorgerà nel resede della scuola per l’infanzia Madre Teresa di Calcutta e della primaria De Andrè e sarà utile sia agli studenti dei due plessi, che alle società sportive cittadine. Negli orari pomeridiani e serali, in cui non sarà utilizzata dalle scuole, la palestra potrà infatti accogliere gli atleti di diverse discipline sportive. L’edificio ha le caratteristiche per ospitare il campionato di pallavolo (serie e categoria regionale e territoriali fino alla 1° e 2° divisione), potendo comunque accogliere anche gli allenamenti di altre discipline ovvero associazioni e società, che operano in ambito sportivo e sociale per qualsiasi attività motoria.

Il progetto esecutivo dell’opera è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale e subito dopo è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori, che hanno un costo lordo previsto di circa 990.000 euro, interamente coperto da risorse del Comune di Quarrata.

“Una dotazione impiantistica adeguata alle necessità di un territorio - spiega il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – rappresenta uno degli obiettivi del mio mandato amministrativo e la realizzazione della palestra di Santonuovo va a colmare una necessità esistente sul territorio, sia per quanto riguarda le esigenze delle scuole della frazione, che dell’associazionismo sportivo”.

La scuola primaria di Santonuovo era dotata di una piccola palestra interna, ma l’aumento delle iscrizioni nel plesso ha reso necessaria ormai da qualche anno la trasformazione di questo spazio in un’aula per le lezioni. La nuova palestra sarà molto più grande e avrà caratteristiche e dimensioni sufficienti per accogliere non solo gli allenamenti, ma anche le partite di pallavolo per le categorie regionali. Oltre allo spazio per l’attività sportiva, il nuovo edificio sarà dotato di locali di servizio, bagni e spogliatoi disposti su due piani. La palestra sarà realizzata nel rispetto delle norme in materia di risparmio energetico in ambito impiantistico e di contenimento dei consumi per quanto riguarda gli aspetti strutturali.

I lavori inizieranno una volta conclusa la gara ed il conseguente iter procedurale per l’affidamento dell’opera. Si prevede che il cantiere possa essere aperto nel corso della prossima estate e avrà una durata stimata di 512 giorni. I lavori saranno compatibili con l’attività didattica, pertanto non renderanno necessari spostamenti o trasferimenti di aule: l'area di cantiere sarà infatti completamente indipendente rispetto alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Quarrata