Open Day alle scuole certaldesi: incontri informativi a gennaio

L’Istituto Comprensivo di Certaldo apre le porte alle famiglie che dovranno iscrivere i propri figli per la prima volta alla scuola dell’infanzia (materna), primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie): con tre assemblee informative e ben sei open days, uno per ciascun plesso scolastico, grazie ai quali le famiglie potranno valutare l’offerta didattica e scegliere quelle più adatta alle proprie esigenze.

Gli incontri informativi si terranno sempre presso la scuola media “Giovanni Boccaccio”, via Leopardi, e saranno così suddivisi: martedì 8 gennaio alle ore 18 per quanto riguarda le iscrizioni alla prima media, mercoledì 9 gennaio sempre alle ore 18 per gli alunni che dovranno iscriversi in prima elementare e giovedì 10 gennaio di nuovo alle ore 18 per il primo anno di materna.

Gli “Open Day” saranno invece occasioni per entrare nelle classi, parlare con gli insegnanti, toccare con mano l’offerta formativa. Sarà possibile chiedere informazioni riguardo a tutte le attività programmate dal Comprensivo per la specifica scuola. Questi incontri riguarderanno la scuola media, martedì 15 gennaio dalle ore 18 alle ore 19 presso la scuola media “Giovanni Boccaccio”; la scuola elementare: lunedì 7 gennaio dalle ore 18 alle ore 19 presso la scuola “Giovanni Pascoli” al Fiano; mercoledì 16 gennaio dalle ore 18 alle ore 19 presso la scuola “Giosuè Carducci”, loc. Canonica; giovedì 17 gennaio dalle ore 18 alle ore 19 presso la scuola elementare “Iqbal Masih”, piazza della Libertà; la scuola materna: venerdì 11 gennaio dalle ore 18 alle ore 19 presso la scuola “Bruno Ciari”, via Ciari; lunedì’ 14 gennaio dalle ore 18 alle ore 19 presso la scuola materna “Alice Sturiale”, via Amendola.

Per informazioni: tel. tel. 0571 661 223 / 274 - www.istitutocomprensivocertaldo.gov.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

