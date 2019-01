Raccolta degli alberi di Natale, 36 postazioni Alia tra Prato e Pistoia

Alia raccoglie, come fatto ogni anno alla fine del periodo festivo, gli alberi di Natale. Gli abeti rossi possono essere consegnati, a partire da venerdì 4 gennaio a lunedì 14 gennaio 2018 compresi, nelle 36 postazioni di raccolta appositamente allestite su tutto il territorio provinciale.

Prato: Sede Alia di via Paronese (fuori dall'ingresso); piazza Mercatale (area pedonale nei pressi del giardino centrale); Centro di Scienze Naturali (sede); via Marradi (angolo viale Galilei); via Marie Curie (slargo in angolo con via A. Carlesi); via Ofanto (parcheggio davanti alla chiesa); via del Guado a Narnali (di fronte a via Ortigara), via Mazzei-La Querce (parcheggio di fronte alla chiesa); viale Borgovalsugana (parcheggio vicino alla chiesa); piazza della Pietà (parcheggio); via Soffici (parcheggio vicino alla chiesa); piazza Gelli località San Giusto; via Longobarda – Iolo (vicino al deposito Vab); piazzale di Sorniana- Vergaio (parcheggio); via Caduti senza croce - Maliseti (vicino alla chiesa); via delle Gardenie (vicino alla chiesa); via delle Badie 93 (retro della scuola); via Picasso angolo via del Cittadino (ai giardini pubblici) ; via Marx (giardini pubblici); via dell'Alberaccio angolo via Vivaldi; via Papa Giovanni Paolo I° (nei pressi della chiesa).

Montemurlo: Via Labriola (piazzetta Bindi); via Deledda (di fonte alla scuola elementare di Fornacelle); piazza Amendola (località Oste); centro di raccolta via Puccini.

Poggio a Caiano: Viale Galilei (di fronte al palazzetto dello sport); via Ponte a Tigliano (lato opposto a piazza 1° Maggio); via Matteotti (parcheggio esterno Pam).

Carmignano. Piazzale del cimitero di Comeana; via Baccheretana (zona Casa rossa); piazza San Michele.

Vaiano: Centro di raccolta (via di Borgonuovo).

Vernio: via di Costozze (nei pressi del fontanello).

Cantagallo: Carmignanello (di fronte alle scuole elementari).

Agliana: Maciste, Centro di raccolta Alia, via Tobagi

Quarrata: Centro di raccolta Alia , via Bocca di Gora e Tinaia

Montale: Maciste, Centro di raccolta Alia, via Tobagi

Fonte: Alia Spa

