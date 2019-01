Re Magi a cavallo, Befana e mongolfiere nel centro storico di Castelfiorentino

L’Epifania tutte le feste le porta via, recita un noto proverbio popolare. E a Castelfiorentino ci si prepara a viverla nel modo migliore, come vuole la tradizione. Domenica 6 gennaio è in programma infatti il gran finale della “Via dei Presepi”, con i Re Magi che arriveranno a cavallo scortati da musici e sbandieratori, e la mitica “Befana”, che percorrerà le vie del centro storico basso distribuendo caramelle per la gioia di tutti i bambini. La giornata è anche un’occasione per fare shopping: i negozi saranno infatti aperti in concomitanza con l’avvio dei “saldi”, e con un acquisto il cliente riceverà - dai negozianti che hanno aderito all'iniziativa - un tagliando per il ritiro della “calza” presso gli stand delle associazioni allestiti in Piazza Gramsci.

Primo appuntamento alle ore 15.00 in Piazza Grandi, con il corteo che accompagnerà i “Re Magi a cavallo” (Gaspare, Melchiorre e Baldassarre) in direzione di Piazza Cavour, con la partecipazione del gruppo di musici e sbandieratori della contrada “San Pierino” di Fucecchio. I Re Magi attraverseranno quindi Corso Matteotti per poi dirigersi in Piazza Gramsci e il centro storico alto, lungo la “Via dei Presepi”.

Nel centro storico basso, dalle 16.00 in poi farà la sua comparsa anche la “Befana”, la cui vicenda come è noto è strettamente legata al percorso dei “Re Magi”. Secondo un’antica tradizione popolare, infatti, durante il loro viaggio i “Magi” incontrarono una vecchia, che si rifiutò di seguirli. Pentita, si mise anch’essa in viaggio e come gesto riparatore portò un dono a tutti i bambini buoni, nella speranza di incontrare il piccolo Gesù. Così accadrà anche a Castelfiorentino, dove la “vecchia” percorrerà le vie del centro storico basso per distribuire caramelle a tutti i bambini, e per intrattenerli con giochi e improvvisazioni. Davanti all’ex Cinema Puccini, è previsto anche quest’anno l’appuntamento con il gioco della “Pentolaccia”, mentre in Piazza Gramsci si potranno ritirare le calze presso gli stand delle associazioni (il tagliando è possibile ritirarlo anche direttamente presso gli stand, previa offerta)

Alle 16.30 si svolgerà in Piazza del Popolo la benedizione e l’inaugurazione (alla presenza del Sindaco Alessio Falorni) del nuovo defibrillatore, acquistato dall’Associazione “All’Ombra di Membrino” grazie alle offerte dei visitatori. A seguire (ore 17.00) la Santa Messa nella Chiesa di San Lorenzo, celebrata da Don Massimiliano Gabbricci, e la consegna di un attestato di ringraziamento a tutti i presepisti. Dopo la celebrazione della Messa, è previsto il lancio delle mongolfiere colorate, quest’anno a forma di cuore in sintonia con le finalità sociali della manifestazione.

“Aspettando la Befana” – che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino e del Cesvot - è organizzata dalle seguenti associazioni: Tre Piazze, sezione soci Unicoop Castelfiorentino, AVIS, Prociv Arci, Aido, Misericordia, Fratres, Auser, Rav, Avo, Amici di Castello, Senza Barriere onlus. La “Via dei Presepi” è promossa dall’Associazione “All’Ombra di Membrino” in concomitanza con decine di realtà della Toscana che aderiscono a “Terre di Presepi”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

