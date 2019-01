Riscoprire il Mugnone attraverso le foto: la mostra itinerante nei negozi del Centro Commerciale Naturale delle Cure

Riscoprire e rendere omaggio al Mugnone attraverso le foto. È questo l’obiettivo de “L’Arte delle Cure”, la mostra degli scatti di Marco Berni, Giovanni Ciattini, Roberto Cinganelli e Francesco Del Guadio dedicati appunto al torrente, presenza fondamentale per gli abitanti delle Cure e a cui i quattro appassionati di fotografia hanno voluto rendere omaggio. La mostra, itinerante tra i 63 negozi del Centro Commerciale Naturale, è stata organizzata dagli stessi commercianti con il contributo del Comune a seguito di un bando di promozione economica e nei giorni scorsi è stata fatta visita dall’assessore allo Sviluppo economico e turismo Cecilia Del Re e dal presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi.

In attesa della conclusione dei lavori di riqualificazione della piazza, gli associati del Centro Commerciale Naturale sono impegnati in un progetto di valorizzazione del quartiere e della loro storia. Per questo, invitano gli abitanti che avessero immagini delle vecchie Cure a condividerle: saranno esposte, insieme a quelle del Mugnone, in occasione dell’inaugurazione della nuova piazza. Gli interessati hanno tempo fino al 31 gennaio. Le immagini possono essere consegnate direttamente ai negozi del Centro Commerciale Naturale (l’elenco è presente nel volantino della mostra sul Mugnone) oppure inviate per email all’indirizzo lecuredeicommercianti@gmail.com.ù

