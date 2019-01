A teatro per l'Epifania, la Befana sorprende i piccoli spettatori

Nel giorno di Befana nuovo appuntamento con la rassegna “Fiabe e Incantesimi” che sul palco del Teatro della Compagnia (inizio alle 17.30) vedrà in scena il cantastorie Alessandro Gigli con “La bella e la bestia e altre storie”. Un vero e proprio tuffo nel passato e nella tradizione dei cantastorie che Alessandro Gigli interpreta unendo narrazione e scenografie. "La bella e la bestia” sarà una delle tante storie e filastrocche che Gigli porterà sul palco in uno spettacolo davvero originale. I biglietti sono acquistabili presso il Teatro della Compagnia al costo di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini under 12. Ma lo spettacolo avrà un prologo a sorpresa. Alle 16.45 in piazza Remo Bertoncini, di fronte al palazzo comunale, arriverà la Befana per tutti i bambini grazie alle Contrade del Palio.

