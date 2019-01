Tre contro addetto alla sicurezza, aggressione nel locale notturno a Firenze

In un locale notturno di via De' Bardi c'è stata un'aggressione di tre uomini, si pensa tunisini, con arma da taglio contro l'addetto alla sicurezza. I carabinieri di Firenze Oltrarno sono intervenuti nella notte appena trascorsa per le indagini. Gli uomini si sono poi dati alla fuga dopo la lite e l'aggressione. Il ferito è stato trasferito dai sanitari inviati dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova. Per le ferite ai diti della mano sinistra la prognosi è di 10 giorni per la guarigione.

Tutte le notizie di Firenze