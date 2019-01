Un vedovo a Parigi, si replica al teatro di Fibbiana

Ultime repliche per la commedia comicissima Un vedovo a Parigi che ha riscosso tantissimo successo alle prime due repliche il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio.

E' la storia del signor Claudio che, dopo la morte della moglie Modesta, si prende un periodo di vacanza insieme all’amico Marcello. I due vanno a Parigi dove il vedovo si potrà svagare ed elaborare così il suo lutto. A Parigi si sa, le tentazioni non mancano e i nostri amici sono decisi a non lasciarsi sfuggire nulla. Al ritorno però il vedovo, temendo il giudizio di parenti e amici, finge di essere colto dai rimorsi per aver 'dimenticato' così presto la sua cara moglie. Mentre Marcello lo fa tornare alla realtà ricordandogli le numerose scappatelle durante il matrimonio, in casa c’è già chi pensa di consolarlo riempiendolo di esagerate attenzioni.

Ecco le prossime repliche:

Venerdì 4 e sabato 5 gennaio alle 21.30

Domenica 6 gennaio alle 17

Prenotazioni circolo MCL Fibbiana tel. 0571 541021‬

Fonte: Teatro Aurora di Fibbiana

