Al via il torneo della Befana, 102 squadre si sfidano in 260 partite per tre giorni

Al via il torneo della Befana, organizzato da AdriaSport e giunto alla sua XII edizione.102 squadre di giovanissimi si fronteggeranno da oggi fino all'Epifania sui campi sportivi di Firenze e Bagno a Ripoli.

La manifestazione è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio alla presenza, fra gli altri, di Andrea Vannucci assessore allo Sport, Vasco Brogi vice presidente del Comitato Regionale Toscano F.I.G.C., Lucchi Leo di Adriasport, Bruno Capitelli responsabile sezione Calcio Club Sportivo Firenze e Paolo Della Scala direttore C.S. Firenze.

Il via ufficiale al torneo è in programma questo pomeriggio, alle 18, al motovelodromo delle Cascine.

“Un'importante manifestazione che coinvolge tanti impianti di calcio della nostra città - ha detto l’assessore Vannucci -. Una feste dello sport che vede la C. S. Firenze, la società più antica del nostro territorio, capofila d'eccezione nell'organizzazione di questa iniziativa, insieme all'A.S.D. Belmonte di Bagno a Ripoli. Una bella occasione per tanti ragazzi di ritrovarsi a Firenze all'insegna del calcio, dello sport e dello stare insieme”.

I giovani campioni si sfidano per tre giorni consecutivi e daranno vita a oltre 260 partite. Il torneo racchiude tutte le categorie del settore giovanile, dai nati nel 2002 a quelli nel 2010. Negli esordienti, che giocheranno presso l'impianto di Ponte a Niccheri, presenti anche club professionisti, come Fiorentina, Inter, Torino, Empoli e Pistoiese. E per la prima volta parteciperà una squadra proveniente dalla Slovenia.

Il calendario completo degli incontri è consultabile sul sito www.adriasport.it.

