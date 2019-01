Al Teatro Verdi Amanda Sandrelli è la Mirandolina di Goldoni

La stagione di prosa del Verdi di Santa Croce sull’Arno apre il 2019 con una commedia molto attesa La Locandiera di Carlo Goldoni: Qui Mirandolina, donna feroce e abituata a comandare, a difendersi e a lottare, è Amanda Sandrelli.

La regia è a quattro mani di Paolo Valerio e Francesco Niccolini. In scena anche Alex Cendron, oltre agli attori di Arca Azzurra, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci. Le scene sono di Antonio Panzuto, mentre i costumi li firma Giuliana Colzi. Le luci sono a cura di Marco Messeri e le musiche di Antonio Di Pofi.

Carlo Goldoni affermava: “Fra tutte le Commedie da me sinora composte, starei per dire esser questa la più morale, la più utile, la più istruttiva. Sembrerà ciò essere un paradosso a chi vorrà fermarsi a considerare il carattere della Locandiera, e dirà anzi non aver io dipinto altrove una donna più lusinghiera, più pericolosa di questa”.

Nel feroce mondo che Goldoni dipinge, la locandiera chiude tutte le porte, piega e stira panni, allontana il vero amore, sposa senza sentimenti il suo servo: resta l’indiscussa padrona della sua vita, ma con la testa e il cuore svuotati.

La stagione di prosa del Verdi sabato 26 gennaio con uno spettacolo da non perdere A tempo di Chet-la versione di Chet Baker con Paolo Fresu, alla tromba, Dino Rubino al piano, Marco Bardoscia al contrabbasso.

Venerdì 15 febbraio Davide Enia porta in scena il suo L’abisso. Lampedusa come metafora di un naufragio, personale e collettivo.

mercoledì 6 marzo Ho perso il filo con un’inedita Angela Finocchiaro, che si mette alla prova con linguaggi espressivi mai affrontati prima, per raccontarci con la sua stralunata comicità e ironia un’avventura straordinaria.

Insieme sul palcoscenico una coppia di attori straordinari: Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini in Dracula giovedì 14 marzo.

Gran finale venerdì 29 marzo con Don Chisciotte che vede protagonisti Alessio Boni e Serra Yilmaz, nell’adattamento di Francesco Niccolini.

La prevendita dei biglietti per gli spettacoli viene effettuata presso Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14-18.

I biglietti saranno in vendita anche il sabato precedente lo spettacolo presso la biblioteca Adrio Puccini di Santa Croce Sull’Arno dalle 9.00 alle 12.00.

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita il giorno dello spettacolo presso il Teatro Verdi in orario 17-19 e dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

I prezzi sono rimasti invariati rispetto alla scorsa stagione: platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 20 ridotti € 16, palchi 3° ordine; intero € 15 ridotti € 12.

Previste riduzioni per under 26 e over 65 anni, a portatori di handicap o a soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani. Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine.

E’ previsto anche il “Biglietto futuro”, riduzione per under 30, over 65, portatori di handicap e soggetti con invalidità riconosciute.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571/389953 - tel. 0571/30642 - www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

