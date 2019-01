Area Mercatale Buontalenti, a Livorno nasce la consulta permanente

Nasce la “Consulta permanente dell’Area Mercatale Buontalenti di Livorno” su richiesta degli stessi esercenti del Consorzio del Mercato Centrale delle Vettovaglie , del Consorzio Buontalenti e del Consorzio Piazza Cavallotti temporaneamente riuniti in un gruppo di coordinamento per il quale è stato eletto un presidente.

La Giunta comunale, in una delle sue ultime sedute, ne ha deliberato infatti la sua istituzione come un organismo finalizzato a non disperdere le sinergie dei singoli consorzi ma piuttosto a riunire in una unica progettualità, condivisa con l’Amministrazione, le proposte mirate alla valorizzazione e al rilancio dell’intero comparto e tutte le esperienze maturate in questi ultimi anni.

“Abbiamo subito accolto la richiesta del Gruppo Consorzi del Buontalenti di costituirsi in un organismo consultivo che va a tutto vantaggio della valorizzazione dell’area mercatale”dichiara l’assessore al commercio Paola Baldari. “Le finalità e gli obiettivi della Consulta , così come il metodo indicato dagli esercenti di un confronto continuativo per la ricerca di progetti condivisi, ci trova pienamente favorevoli. Obiettivo comune è la valorizzazione e qualificazione commerciale storica e e turistica dei mercati di tutta l’area Buontalenti che pur nella differenziazione delle tre realtà rappresentano un tutt’uno, con particolare attenzione al Mercato delle Vettovaglie per le sue potenzialità storiche, architettoniche e commerciali che fanno da polo catalizzatore per l’intero comparto”.

La Consulta oggi istituita avvierà i propri lavori concentrandosi su obiettivi di medio e lungo periodo per la valorizzazione commerciale dell’area. Si affronteranno tematiche riguardanti il decoro e la sicurezza dei mercati, la sosta, le criticità organizzative ; tante questioni avanzate dagli esercenti che verranno affrontate di volta in volta in collaborazione con l’Amministrazione in un dialogo continuativo aperto.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

