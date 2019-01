Befana della Biodiversità all'Ospedane San Jacopo di Pistoia

Il raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Roma organizza per il giorno 6 gennaio “La Befana della Biodiversità”, un’iniziativa nazionale di educazione ambientale e di solidarietà per i piccoli degenti dei reparti ed ospedali pediatrici italiani. Il personale del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia sarà presente alle ore 11,30 presso il reparto di pediatria dell’Ospedale di San Jacopo per offrire un momento di educazione, svago e vicinanza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

Nell’occasione verrà donata al reparto la “Libreria della biodiversità”, una scaffalatura in legno a forma di albero realizzata dagli esperti falegnami del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia, dotata di mensole e sportelli per contenere libri sulla natura, ambiente ed animali ed alcuni giocattoli che con le loro sagome e colori potranno rallegrare la permanenza dei piccoli pazienti.

“Abbiamo pensato di collocare la libreria all’interno della sala di attesa dell’ambulatorio di pediatria per stimolare bambini ed adolescenti a consultare gratuitamente i libri depositati tra gli scaffali. Negli ultimi anni i giovani stanno sostituendo le nuove tecnologie alla carta stampata dimenticando il valore culturale di un libro. Con questo tipo di iniziativa desideriamo avvicinarli di nuovo alla lettura– afferma il dottor Rino Agostiniani, primario di pediatria del presidio ospedaliero di Pistoia"

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia